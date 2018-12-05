Кокорин рассказал о налаженных отношениях с Паком

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил с речью на заседании суда, сообщает «Советский спорт».

В Тверском суде города Москвы проходит заседание, на котором решается вопрос о мере пресечения для Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

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«Тверской районный суд избрал для нас слишком серьезное наказание. Мы изначально помогали следствию в расследовании дела. На первой даче показаний следователь по какой-то причине позволил себе оскорбить меня. По видеозаписям, предоставленным следствием, видно, что потерпевшие обманывают. Соловчука я не трогал пальцем и не понимаю, почему тогда меня продолжают обвинять в этом инциденте. С Паком мы наладили отношения.

Вину свою признаю частично, скрываться я не собираюсь, потому что я профессиональный спортсмен, медийное лицо, куда-то выезжать я не вижу смысла. Мы ждем медицинское заключение и заключение по машине, которое могло появиться уже давно. Надеюсь на ваше профессиональное решение, ваша честь», — заявил Кокорин.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что избитый Кокориным и Мамаевым водитель не принял компенсацию.