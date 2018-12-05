Следствие: Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность

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Стала ясна позиция следствия в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщает «Советский спорт».

В Тверском суде города Москвы проходит заседание, в ходе которого решается вопрос о мере пресечения для футболистов.

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«Срок содержания истекает 8 декабря, но следование не предоставляется возможным из-за необходимости экспертиз, медицинских экспертиз, дать оценку и квалифицировать деятельность с учетом выводов медицинских экспертиз. Предъявить обвинения в окончательной редакции.

Следователь ссылается на данные о личности каждого из обвиняемых — каждый из них обвиняется в нескольких преступлений, в том числе тяжких, с особой жестокостью и цинизмом. Это свидетельствует о социальной опасности обвиняемых. С учетом указанного следствие считает, что обвиняемые могут выехать за пределы России, продолжить преступную деятельность или препятствовать ходу развития дела», — огласил судья позицию следствия.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее «Краснодар» предоставил положительную характеристику на Мамаева.