В ВФЛА прокомментировали решение ИААФ

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В Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не получали официального уведомления о продлении санкций со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), передает ФАН.

Об этом проинформировала пресс-секретарь ВФЛА Наталья Юхарева. Информация о невосстановлении организации в правах сообщали СМИ.

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«Официального решения пока нет. Мы ждем официальной информации по итогам совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций», — рассказала Юхарева.

Действие ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала.

Ранее ИААФ не восстановил членство ВФЛА.