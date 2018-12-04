В ВФЛА прокомментировали решение ИААФ
В Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не получали официального уведомления о продлении санкций со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), передает ФАН.
Об этом проинформировала пресс-секретарь ВФЛА Наталья Юхарева. Информация о невосстановлении организации в правах сообщали СМИ.
Реклама
«Официального решения пока нет. Мы ждем официальной информации по итогам совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций», — рассказала Юхарева.
Действие ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала.