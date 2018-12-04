Модрич назвал получение «Золотого мяча» детской мечтой

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Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, что чувствует после вручения «Золотого мяча», передает «Советский спорт».

Для хорватского футболиста эта награда стала первой в карьере. В голосовании он обошел нападающего Криштиану Роналду и форварда Антуана Гризммана.

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«Хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде и тренеров «Реала» и сборной Хорватии. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Спасибо моей семье, детям, которые дополняют меня и помогают преуспеть в профессиональном плане.

В детстве я мечтал играть за большой клуб и выигрывать трофеи. «Золотой мяч» был для меня чем-то вроде детской мечты. Для меня это привилегия и честь. Это уникальное чувство, его трудно описать», — сказал Модрич на церемонии.

Ранее сообщалось, что известен обладатель «Золотого мяча» — 2018.