Семак: «Арсеналу» было удобно играть против «Зенита»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч с тульским «Арсеналом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Наставник отметил, что оборона команды действовала плохо на поле.

«Неудачно началась игра. Пришлось отыгрываться. А «Арсеналу» удобно было играть, ведя в счете. Огорчает, как мы сегодня сыграли в обороне. Но ошибка при третьем голе немного подломила. Отыграться времени почти не было. Сыграли два матча на ноль. Поэтому решили не менять оборонительную линию», — рассказал специалист.

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Также он объяснил, почему произвел замену полузащитника Леандро Паредеса.

«Против лидера все играют с удвоенной энергией. Если мы играем ниже своих возможностей, соперник этим пользуется. Игра была такая, что у Паредеса риск получить вторую желтую карточку был велик. Даже случайно, останавливая контратаку. Так что заменили его только по этим соображениям. Если бы карточки не было, Паредеса бы не меняли», — заключил Семак.

Канониры одержали победу со счетом 4:2.

Ранее защитник «Краснодара» прокомментировал соперничество с «Зенитом» в РПЛ.