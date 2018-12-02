Ари верит в успех «Краснодара» в матче с «Уралом»

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Нападающий «Краснодара» Ари поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Встреча состоит 2 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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«Нас устроит только победа сегодня. Дома, при своих болельщиках мы просто обязаны побеждать!» — приводит слова футболиста твиттер «Краснодара».

Ранее «Краснодар» запретил хавбеку Жигулеву играть против него за «Урал».