Ари верит в успех «Краснодара» в матче с «Уралом»
Нападающий «Краснодара» Ари поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».
Встреча состоит 2 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Реклама
«Нас устроит только победа сегодня. Дома, при своих болельщиках мы просто обязаны побеждать!» — приводит слова футболиста твиттер «Краснодара».
Ранее «Краснодар» запретил хавбеку Жигулеву играть против него за «Урал».