В «Барселоне» удивлены отсутствием Месси в списке претендентов на «Золотой мяч»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил удивление тем, что нападающий каталонской команды Лионель Месси не вошел в тройку претендентов на «Золотой мяч», передает «Советский спорт».
Как информируют СМИ, «Золотой мяч» выиграет полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, который опередит форварда Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии) и нападающего Антуана Гризманна («Атлетико», сборная Франции).
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«Как и все, я удивлен тем, что Месси нет в финальном списке. Очень странная ситуация, если учесть, что Месси был лучшим игроком в Лиге чемпионов. Но этот вопрос в компетенции УЕФА», — приводит слова специалиста Marca.
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