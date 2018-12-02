Кучеров стал третьей звездой матча «Флорида» — «Тампа»
Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз», сообщает «Советский спорт». и
Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Тампы».
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Кучеров набрал 3 (1+2) очка, теперь российский хоккеист имеет 38 (11+27) очков в 27 матчах регулярного чемпионата.
Первой звездой встречи стал автор победной шайбы Брейден Пойнт. Второй звездой матча стал форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, на счету которого 2 (1+1) очка.
Ранее три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» Дадонова.