«Енисей» сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России
Красноярский «Енисей» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 16-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Красноярске в минус 15 градусов, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Валерий Кичин. У гостей мяч забил Милад Мохаммади.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 16 туров «Ахмат» (20 очков) занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Енисей» (десять очков) располагается на 16-й строчке.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1
Голы: 0:1 — Мохаммади, 70; 1:1 — Кичин, 81 (пенальти).