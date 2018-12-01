«Енисей» сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/393/12079393/DtVDY-JXQAAF5jU-pic905-895x505-31687.jpg">

Красноярский «Енисей» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 16-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Красноярске в минус 15 градусов, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Валерий Кичин. У гостей мяч забил Милад Мохаммади.

Реклама

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 16 туров «Ахмат» (20 очков) занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Енисей» (десять очков) располагается на 16-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1

Голы: 0:1 — Мохаммади, 70; 1:1 — Кичин, 81 (пенальти).