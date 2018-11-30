«Динамо» вырвало ничью в матче против «Рубина»

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Казанский «Рубин» упустил победу над московским «Динамо» в матче 16-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 1:1. На 69-й минуте мяч в собственные ворота забил защитник москвичей Евгений Луценко. В концовке встречи Вячеслав Грулев сравнял счет и установил окончательный итог.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Рубин» набрал 22 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» с 17 очками занимает 12-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 1:1

Голы: 1:0 — Луценко, 69 (автогол); 1:1 — Грулев, 86.