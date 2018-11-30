Конор Макгрегор похвастался водительскими навыками сына
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор не унывает после того, как его лишили водительских прав за превышение скорости, сообщает «Советский спорт».
Макгрегор опубликовал в своем инстаграме видео, на котором его сын, Конор Макгрегор-младший, разъезжает на электрическом маленьком автомобиле рядом с домом.
Боец был удивлен и впечатлен навыками своего сына.
«Я нашел своего нового шофера», — подписал он.
Макгрегор был лишен водительских прав за превышение скорости, он ехал со скоростью 154 километра в час на том участке дороги, где ограничение в сто километров в час. Бойца лишили прав на шесть месяцев и обязали выплатить штраф €1 тыс.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор лишился водительских прав за превышение скорости.
Conor McGregor has found his new driver pic.twitter.com/GXPyrSNg4u— Conor McGregor News (@ConormcGregor5) 29 ноября 2018 г.