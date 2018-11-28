Роналду первым в истории одержал 100 побед в Лиге чемпионов

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (1:0), сообщает «Советский спорт».

В игре португальский форвард отметился результативной передачей и помог своей команде одержать минимальную победу.

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Эта победа стала для Роналду 100-й в Лиге чемпионов. 33-летний нападающий стал первым игроком в истории турнира, кому удалось достигнуть этой планки.

Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд «Ювентуса».