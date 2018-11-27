Экс-голкипер сборной России раскритиковал UFC

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Экс-голкипер сборной России по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением об Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), который месяц назад широко обсуждался перед боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает «СЭ».

38-летний Брызгалов раскритиковал трешток, заявив, что постоянные оскорбления — это скучно.

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«Когда люди перед боями грязь друг на друга льют, бьют в лицо на взвешиваниях – все время ведь одно и то же, одно и то же. Что-то еще делают, но настолько это все скучно. Какие-то постоянные оскорбления. Никакого уважения там нет друг к другу. А должны же быть какие-то приличия, за рамки которых нельзя выходить», — сказал хоккеист.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин разрешил Хабибу Нурмагомедову звонить ему в любой ситуации.