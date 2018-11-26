«Торонто» одержал пятую победу подряд в матче НБА с «Майами»
«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась счетом 125:115 в пользу канадской команды. Самый результативный в составе победителей — Кавай Леонард с 29 очками и 10 подборами. У американского клуба отличился 35 очками защитник Дуэйн Уэйд.
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Напомним, что для «Торонто» эта победа стала пятой кряду.
Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.
НБА. Регулярный чемпионат
«Торонто» (Канада) — «Майами» (США) — 125:115 (36:29, 27:25, 38:35, 24:26)