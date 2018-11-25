Фигуристка Медведева не ожидала негатива после ухода от Тутберидзе
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась, что не ждала огромного количества негатива после того, как ушла от российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, передает «Советский спорт».
Весной Медведева переехала в Канаду. На этапе Гран-при во Франции фигуристка заняла четвертое место, что не позволило ей отобраться в финальную часть Гран-при в Ванкувере.
«Честно говоря, я не ожидала, что все будет в таком количестве. Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти, я не ожидала. Мне нужно научиться с этим жить. Мне уже становится легче, мне помогают мои родные и близкие друзья, но невозможно отгородиться куполом от всего. Но нужно просто привыкнуть. Нужно научиться не обращать на это внимание. Нужно время», — заявила Медведева.
Ранее в ФФККР назвали причины неудачного выступления фигуристки Медведевой.