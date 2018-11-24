«Тоттенхэм» нанес первое поражение «Челси» в чемпионате Англии
«Тоттенхэм» одержал победу над «Челси» в лондонском дерби, сообщает «Советский спорт».
Встреча 13-го тура завершилась со счетом 3:1 в пользу «шпор». В составе победителей отличились Деле Алли, Гарри Кейн и Сон Хын Мин. У «синих» мяч забил Оливье Жиру.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
«Тоттенхэм» (Лондон) — «Челси» (Лондон) — 3:1
Голы: 1:0 — Алли, 8; 2:0 — Кейн, 16; 3:0 — Сон, 54; 3:1 — Жиру, 85.