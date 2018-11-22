Экс-форвард «Арсенала» и «Ювентуса» сядет в тюрьму за избиение водителя

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Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер будет заключен под арест за избиение водителя такси, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Sky Sport, суд отклонил апелляцию датчанин и заявил, что приговор о заключении его в тюрьму на 50 дней обжалованию не подлежит. Таким образом, ближайшие месяцы игрок проведет под стражей.

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В сентябре 30-летний Бендтнер вступил в конфликт с водителем такси, отказавшись платить за проезд. Впоследствии спортсмен сломал водителю челюсть. Датчанин уверял, что действовал в рамках самообороны, однако суд не поверил словам игрокам.

Ранее сообщалось, что Бендтнер арестован за нанесение увечий таксисту.