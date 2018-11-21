В сборной России глубоко разочарованы поражением от Швеции

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Нападающий сборной России по футболу Ари прокомментировал поражение команды от Швеции в заключительном матче группового этапа Лиги наций, передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу шведов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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«Сложно что-то говорить, разумеется, обидно, что мы сегодня проиграли. Вся сборная России глубоко разочарована результатом, но нужно признать, что шведы играли сегодня лучше. Если говорить о моем дебюте в сборной России, то, конечно же, я счастлив, но в данный момент у нас два поражения подряд», — сказал Ари.

Сборная России заняла второе место в своей группе и не попала в элитный дивизион Лиги наций. Через два года отечественная команда выступит в лиге B — втором по силе дивизионе турнира.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов назвал заслуженным поражение сборной России от Швеции.