Главный тренер сборной Швеции поделился ожиданиями от матча с Россией

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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал предстоящий заключительный матч группового этапа Лиги наций с Россией, передает ТАСС.

Наставник заявил, что его подопечным предстоит сложная игра.

«Завтра нас ожидает настоящая борьба. Будут играть две сильные сборные, которые хорошо себя показали на чемпионате мира. Что касается состава на игру, то завтра все узнаете», — отметил Андерссон.

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Встреча состоится в Стокгольме 20 ноября в 22.45 по московскому времени.

На данный момент в своей группе Россия занимает первое место, однако для выхода в высший дивизион турнира сборная должна одолеть Швецию.

Ранее стало известно количество зрителей на заключительный матч Россия — Швеция.