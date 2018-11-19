Тайваню угрожают отстранением от Олимпиады из-за названия
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Международный олимпийский комитет (МОК) угрожает Тайваню отстранением от участия в Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в японском Токио, сообщает «Советский спорт».
Как информирует AFP, команда Тайваня может не поехать на Игры в том случае, если республика изменит название, под которым спортсмены будут выступать на соревнованиях.
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Отмечается, что сейчас рассматривается два варианта названия: Китайский Тайбэй или Тайвань. МОК пригрозил, что если название Тайваня будет изменено, то их атлеты не будут допущены до Олимпиады.
Ранее сообщалось, что МОК призвал международные федерации не проводить турниры в Испании из-за Косово.