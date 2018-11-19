В ГИБДД подтвердили задержание Аленичева за пьяную езду

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю подтвердили факт задержания главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, сообщает «СЭ».

Как рассказала начальник пресс-службы ведомства Юлия Глушкова, 46-летнему Аленичеву вменяется вождение в нетрезвом виде.

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«Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулем которого он находился в момент задержания», — сказала она.

Отмечается, что инцидент произошел 17 ноября в Красноярске.

Ранее сообщалось, что во время задержания сотрудники ДПС предложили Аленичеву пройти освидетельствование на алкогольное опьянение, однако тот в грубой форме отказался и начал угрожать полицейским.