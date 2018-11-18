«Питтсбург» Малкина проиграл восемь матчей из девяти

«Питтсбург Пингвинз» потерпел очередное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

«Оттава Сенаторз» обыграла команду со счетом 6:4. Это поражение стало восьмым в девяти последних матчах.

Реклама

Также «Питтсбург» дважды уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 и 2:3 Б), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и «Вашингтону» (1:2), «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4), «Тампе-Бэй Лайтнинг» (3:4).

Последний матч, который команда выиграл, был против «Аризоны Койотс», которая была обыграна со счетом 4:0.

«Питтсбург» занимает последнее место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков.

Ранее «Вашингтон» обыграл «Колорадо» благодаря голу Овечкина.