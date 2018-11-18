Тренер сборной Хорватии поделился ожиданиями от матча с Англией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, чего ждет от матча Лиги наций против команды Англии, передает «Советский спорт».

Матч состоится в Лондоне 18 ноября и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Это очень сильная команда с быстрыми молодыми игроками. Однако я больше волнуюсь о своей команде, потому что мы играли с Испанией и, возможно, устали. Кажется, что время начала матча — не лучший вариант для нас, но что мы можем поделать? Мы постараемся сыграть в свой лучший футбол, чтобы игра была зрелищной. Даже ничья станет замечательным результатом.

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Это наш третий очный матч за последние три-четыре месяца. Команды хорошо друг друга знают. На поле будет настоящая битва, но в спортивной атмосфере. Мы обыграли их на чемпионате мира — 2018, и это никто не забыл. Конечно, самым важным из трех матчей будет предстоящий», — приводит слова Далича The Guardian.

Ранее Шотландия разгромила Албанию в матче Лиги наций.