Акинфеев рассказал о просьбах вернуться в сборную России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал завершение карьеры с борной России, передает Sport24.

Вратарь считает, что он принял правильное решение.

«Любой шаг в жизни нужно делать уверенно. Был в сборной 13 лет, поэтому в душе кошки не скребут. История подошла к концу. У меня есть достойные коллеги, которые хорошо играют. Не было смысла держаться за место. Годы идут, и здесь должно быть взросление в голове», — отметил игрок армейцев.

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Также он рассказал о том, как многие просили вернуться его в состав национальной команды.

«Много мне говорили — вернись, без тебя никак. Но есть люди, которые будут играть еще лучше», — заключил Акинфеев.

1 октября 2019 года футболист объявил об уходе из сборной России.

Ранее защитник ЦСКА Никита Чернов назвал лучших игроков за всю историю столичного клуба.