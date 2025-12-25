На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова рассказала, почему в Берлине отказались от украшений к Рождеству

Захарова: у Германии нет денег на рождественские елки из-за политики против РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Германия в связи с антироссийским политическим курсом осталась без денег для украшения столицы к Рождеству, заявила в интервью телеканалу «Россия 24»официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что мэр Берлина еще летом признался, что в городе из-за отсутствия средств не будет традиционных украшений к Рождеству.

«Вы можете себе представить, речь идет о Германии, которая являлась <...> локомотивом всей еэсовской экономики последние несколько десятилетий. Она получила такой мощный заряд по целому ряду направлений: и благодаря своим усилиям, и благодаря той самой кооперации, которую развивала 20–25 лет с нашей страной», — сказала Захарова.

Она добавила, что в жизни бывают ситуации, которые «переворачивают твои планы». В том числе к ним относятся различные стихийные бедствия. Однако нынешняя Германия оказалась в непростой ситуации из-за собственного выбора, считает дипломат.

По словам Захаровой, иностранные агенты пытались опровергнуть сообщения о том, что Берлин не украсили к Рождеству. Они рассказывали о выставленных в городе рождественских елках, но не о том, кем они оплачены. Представитель МИД РФ отметила, что все это — дело рук граждан и бизнеса, которые «скинулись», чтобы к Рождеству в немецкой столице появились елки.

Ранее RT поздравил жителей Европы с Рождеством необычным сатирическим клипом.

