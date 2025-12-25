Лариса Долина потребует с Полины Лурье плату за коммуналку

Народная артистка России Лариса Долина потребует с покупательницы своей квартиры Полины Лурье плату за коммуналку. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, представители народной артистки планируют подать иск о взыскании с Лурье коммунальных платежей за полтора года. При этом известно, что Лурье с момента покупки квартиры Долиной в Хамовниках не проживала в ней.

Адвокат Полины опасается, что заседание о принудительном выселении артистки адвокаты Долиной, назначенное на 25 декабря, постараются сделать закрытым. Защита покупательницы хочет настаивать на полной открытости процесса.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Как прошел громкий процесс, какие аргументы приводила защита Долиной и почему плакала адвокат истицы — в материале «Газеты.Ru».

