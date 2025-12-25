Постпред Украины при ООН Мельник пожаловался на потерю влияния Киева и успехи РФ

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» пожаловался на успехи России и на потерю влияния республики в организации.

По его словам, Россия возвращается к «нормальности», постепенно выходит из международной изоляции, «отгрызает» себе пространство в дипломатической среде. В стенах ООН это вовсе свершившееся дело, констатировал Мельник.

Дипломат также отметил, что ситуация для Украины на площадке ООН вряд ли будет становиться легче, а скорее наоборот. По его словам, если в начале 2022 года за Украину страны — члены организации отдавали более 140 голосов, то сейчас она имеет менее сотни.

Россия в период с октября по ноябрь занимала кресло председателя Совета Безопасности ООН.

В начале декабря в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН Мельник внезапно перешел на русский язык и выдал цитату из советского фильма «Место встречи изменить нельзя», обращаясь к российской делегации. Он сообщил, что Москва получит «дырку от бублика», а не украинские территории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России высмеяли слова Мельника о «дырке от бублика».