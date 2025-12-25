На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Кержакова родился четвертый ребенок

Экс-футболист сборной России Кержаков в четвертый раз стал отцом
Telegram-канал «Ваш Керж»

Бывший нападающий сборной России и тренер Александр Кержаков в своем Telegram-канале рассказала о рождении четвертого ребенка.

«Самый лучший новогодний подарок в жизни, от самого лучшего человека на земле! 25.12.25», — написал Кержаков.

Летом 2022 года футболист женился на кинопродюсере Евгении Ледащевой, и для пары этот ребенок — первый общий. От предыдущих браков и отношений у Кержакова есть трое детей: дочь Дарья от первого брака с Марией Головой, сын Игорь от гражданского брака с Екатериной Сафроновой и сын Артем от брака с Миланой Тюльпановой.

Александр Кержаков завершил профессиональную игровую карьеру и в последние годы работал тренером. Он является одним из самых известных российских футболистов своего поколения и рекордсменом по количеству голов в истории национальной сборной России.

Также в своей карьере Кержаков тренировал сербский «Спартак», который возглавил в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победами, четыре — поражениями и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее экс-жена Мамаева Алана заявила о виновности Кержакова в наркомании его дочери.

