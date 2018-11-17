Степанова и Букин победили на Гран-при и установили мировой рекорд

Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин одержали победу среди танцевальных дуэтов на этапе серии Гран-при в Москве, сообщает ТАСС.

Фигуристы получили 124,94 балла за произвольную программу, тем самым установив новый мировой рекорд, ранее принадлежавший американца Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (122,39).

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Сумма баллов за два проката Степановой и Букина составляет 199,43 балла.

Второе место заняли испанские спортсмены Сара Уртадо и Кирилл Халявин с 174,42 баллами, третье принадлежит американцам Кристине Каррейре и Энтони Пономаренко (174,21).

Таким образом, российский дуэт прошел в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Ванкувере.

Ранее тренер фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о подготовке подопечной к шестому этапу Гран-при во Франции.