Степанова и Букин победили на Гран-при и установили мировой рекорд
Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин одержали победу среди танцевальных дуэтов на этапе серии Гран-при в Москве, сообщает ТАСС.
Фигуристы получили 124,94 балла за произвольную программу, тем самым установив новый мировой рекорд, ранее принадлежавший американца Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (122,39).
Сумма баллов за два проката Степановой и Букина составляет 199,43 балла.
Второе место заняли испанские спортсмены Сара Уртадо и Кирилл Халявин с 174,42 баллами, третье принадлежит американцам Кристине Каррейре и Энтони Пономаренко (174,21).
Таким образом, российский дуэт прошел в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Ванкувере.
Ранее тренер фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о подготовке подопечной к шестому этапу Гран-при во Франции.