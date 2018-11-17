Ханю получил травму перед произвольной программой этапа Гран-при в России

Японский фигурист-одиночник Юдзуру Ханю получил повреждение во время тренировки перед произвольной программой на этапе Гран-при в Москве, сообщает «РИА Новости».

Как рассказал российский тренер Алексей Мишин, присутствовавший на тренировке, 23-летний японец подвернул ногу после исполнения четверного риттбергера.

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«Такие падения с приземлением на ход вперед опасны как раз тем, что можно легко травмировать голеностоп», — сказал Мишин.

После короткой программы Ханю лидирует на Гран-при в России с мировым рекордом (110,53 балла).

Ранее сообщалось, что Ханю рассказал о связи своего катания с российскими традициями.