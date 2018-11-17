Завершилась шестая партия матча за шахматную корону

В Лондоне закончилась шестая партия матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиана Каруаной, сообщает «Советский спорт».

Шестая партия закончилась ничейным результатом. Стоит отметить, что предыдущие пять партий закончились также. Счет пока равный 3:3.

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Ровно 80 ходов потребовалось шахматистам. Более шести часов шла партия, которая все-таки победителя не выявила, хотя небольшая инициатива была на стороне претендента.

Следующая партия состоится 18 ноября.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию шестой партии.

Ранее завершилась пятая партия матча за шахматную корону.