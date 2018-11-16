Легенда «Манчестер Юнайтед» обокрал человека

Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона обокрал человека в аэропорту Малайзии, сообщает «Советский спорт».

Кантона всегда славился тем, что готов устраивать розыгрыши в любом месте и в любое время.

На этот раз жертвой его шутки стал посетитель аэропорта в Куала-Лумпур. Он решил поспать в ожидании своего рейса, снял обувь, а Кантона стащил туфлю, при этом выложив видео кражи в интернет.

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Стоит отметить, что осталось неизвестно, вернул ли Кантона обувь владельцу.

Ранее сообщалось, что нападающего «Барселоны» уличили в обмане.