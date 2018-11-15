Мамаеву было предъявлено новое обвинение из-за ошибки в документах

ГСУ ГУ МВД по Москве вновь предъявило обвинение полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву из-за технической ошибки в документах, сообщает «РИА Новости».

Квалификация обвинения осталась прежней. Мамаев обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса «Побои» и «Хулиганство». В октябре он вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и еще двумя людьми избили трех людей в центре Москвы.

Реклама

«Никакую статью из обвинения Мамаеву не исключали, новое обвинение было предъявлено из-за технической ошибки в документах, на которое обратила внимание прокуратура. Мамаев до сих пор обвиняется в побоях и хулиганстве», — заявил источник в правоохранительных органах.

До этого в СМИ появилась информация, что Мамаева могут выпустить под залог, но позже это было опровергнуто.

Ранее суд отказался выпускать Мамаева под залог.