Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Германией

Сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед товарищеским матчем с Германией, передает «Советский спорт».

Национальная команда поблагодарила фанатов за поддержку.

«Друзья, нам предстоит сыграть очень важный матч! Огромное спасибо вам за поддержку: мы ее чувствуем всем сердцем и полны желания показать все наши лучшие качества! Вы даже не представляете, как мы ценим ваше тепло и вашу веру! Вместе мы — команда! Спасибо вам за все», — гласит сообщение сборной в твиттере.

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Встреча состоится 15 ноября в 22.45 по московскому времени.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от матчей национальной команды против Германии и Швеции.