Игрок «Баварии» Рибери принес извинения избитому журналисту

Франк Рибери не смог помочь «Баварии» одолеть «Вольфсбург» на своем поле Reuters
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Полузащитник «Баварии» Франк Рибери принес извинения французскому журналисту Патрику Гийю, сообщает «Советский спорт».

По информации Bild, 14 ноября журналист прибыл в офис мюнхенского клуба, где футболист попросил прощения за свое поведение.

Отмечается, что Гийю не планирует обращаться в суд.

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На данный момент неизвестно, намерен ли клуб наказывать своего футболиста.

Инцидент между Рибери и Гийю произошел после матча 11-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (3:4). Возле клубного автобуса между игроком и журналистом разгорелся конфликт. Затем француз дал своему соотечественнику три пощечины и нанес один удар в грудь.