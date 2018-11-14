Пользователи соцсетей разошлись во мнениях о поле Серены Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс спела топлес YouTube
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Присуждение американской теннисистке Серене Уильямс премии «Женщина года» журналом GQ вызвало споры среди пользователей соцсетей, сообщает «Советский спорт».

Журналистка Карэн Сивил опубликовала в твиттере обложку нового номера журнала, героиней которого стала спортсменка. Неоднозначную реакцию вызвало то, что слово «женщина» в названии премии было написано в кавычках («woman»).

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Фанаты теннисистки раскритиковали подобное обращение к 23-кратная победительница турниров «Большого шлема».

«В контексте Серены Уильямс, человека, над внешностью которого было так много издёвок по половому признаку, это неуместно», — написал один из пользователей.

Однако в комментариях были и те, кто сомневался в половой принадлежности Уильямс.

«Вы что, правда считаете, что она женщина?» — написал один их пользователей.

«Давайте будем честными. У Серены слишком много тестостерона, поэтому она такая агрессивная... вот Мария Шарапова не такая», — написал другой.

Ранее сообщалось, что фанаты Уильямс угрожали убить чешскую теннисистку.