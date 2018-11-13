Бузова: я лично знаю Кокорина и переживаю за него

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова прокомментировала арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Комсомольская правда».

Артистка заявила, что переживает за форварда сине-бело-голубых.

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«Я лично знаю Сашу Кокорина, хорошо знакома с его женой Дашей. Я это событие очень близко приняла и за него сильно переживала. Оступиться может каждый, каждый имеет право на ошибку. Я даже представить не могла, что ребята на такое способны», — поделилась мнением певица.

Также она высказался против отстранения полузащитника «горожан» и игрока петербургского клуба от футбола.

«Что на них нашло — я не знаю, не хочу даже думать… Мы все можем совершить ошибку. Главное — искренне все осознать, покаяться и попросить прощения. Когда говорят, что надо их лишить футбола — это жестоко. Что же мы, будем на жестокость жестокостью отвечать? Наказать — да. То, что сейчас происходит с ними, с их семьями, их матерями, которые плачут — это сильное наказание», — заключила Бузова.

На данный момент Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее Олег Попов, адвокат нападающего «Зенита», ответил на вопрос о возможном продлении ареста своего подзащитного до 8 февраля.