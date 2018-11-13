РФС заявил о готовности подобрать Аршавину работу

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал заявление нападающего казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина о завершении карьеры футболиста, передают «Известия».

Замглавы вспомнил главное достижение форварда — бронзу чемпионата Европы 2008 года.

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«Безусловно, Аршавин — легендарный игрок, он бронзовый призер чемпионата Европы, один из самых известных российских футболистов. Но когда-то все игроки заканчивают карьеру. Спасибо ему за яркие моменты: все помнят чемпионат Европы, его игру за лондонский «Арсенал». Конечно, такие игроки всегда востребованы, а РФС всегда открыт к предложениям. Но сначала нужно понять, кем именно Аршавин себя видит вне футбольного поля», — рассказал Анохин.

За свою карьеру Аршавин, помимо казахстанского клуба, выступал за сборную России, лондонский «Арсенал» и петербургский «Зенит».

Ранее нападающий провел последний матч в составе «Кайрата».