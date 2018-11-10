«Арсенал» напомнил о покере Аршавина «Ливерпулю»
Лондонский «Арсенал» отреагировал на новость о том, что бывший полузащитник команды Андрей Аршавин принял решение завершить профессиональную карьеру игрока, передает «Советский спорт».
На официальной странице «канониров» в твиттере появилась запись, в которой клуб желает всего наилучшего россиянину. Примечательно, что сообщение сопровождено видеозаписью легендарного покера Аршавина в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».
«Андрей Аршавин любит «Энфилд». И мы любим Аршавина! Замечательные воспоминания, Андрей, желаем тебе всего наилучшего!», — говорится в сообщении «пушкарей».
Ранее сообщалось, что Аршавин назвал причину несостоявшегося трансфера в «Барселону».
Andrey Arshavin ❤️ Anfield— Arsenal FC (@Arsenal) 9 ноября 2018 г.
And we ❤️ Andrey Arshavin
Fond memories, Andrey - wishing you all the best �� pic.twitter.com/gaEDJ7g5Xo