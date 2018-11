«Арсенал» напомнил о покере Аршавина «Ливерпулю»

Лондонский «Арсенал» отреагировал на новость о том, что бывший полузащитник команды Андрей Аршавин принял решение завершить профессиональную карьеру игрока, передает «Советский спорт».

На официальной странице «канониров» в твиттере появилась запись, в которой клуб желает всего наилучшего россиянину. Примечательно, что сообщение сопровождено видеозаписью легендарного покера Аршавина в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».

«Андрей Аршавин любит «Энфилд». И мы любим Аршавина! Замечательные воспоминания, Андрей, желаем тебе всего наилучшего!», — говорится в сообщении «пушкарей».

Ранее сообщалось, что Аршавин назвал причину несостоявшегося трансфера в «Барселону».

Andrey Arshavin ❤️ Anfield



And we ❤️ Andrey Arshavin



Fond memories, Andrey - wishing you all the best pic.twitter.com/gaEDJ7g5Xo