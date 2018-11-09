Адвокат Мамаева прокомментировал информацию об ухудшении правил содержания

Адвокат полузащитника «Краснодар» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал информацию о ухудшении правил содержания в Бутырском следственном изоляторе своего подзащитного.

«Я не знаю про ограничение в тренировках и в количестве тренировок. Но в любом случае все вопросы, связанные с перемещением в СИЗО, связаны с правилами внутреннего распорядка. И решает это все администрация. Я буду на следующей неделе у своего подзащитного и все уточню.

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А вот что касается ограничения количества передач, то его точно нет. Все принимается и передается. Видимо, СМИ опубликовали какую-то недостоверную информацию», — цитирует Бушманова НСН.

Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин арестованы по делу о двух драках, произошедших в Москве 8 октября. В отношении футболистов заведено дело по статье 213 Уголовного кодекса России «хулиганство».

Ранее адвокат Кокорина прокомментировал информацию о продлении ареста игрока.