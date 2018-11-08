Защитник ЦСКА Фернандес избежал перелома скулы в матче с «Ромой»

Марио Фернандес является сейчас ключевым футболистом ЦСКА РИА Новости
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Агент защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Мендеш заявил, что футболист избежал перелома скулы во встрече четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

«Перелом скулы у Марио Фернандеса не подтвердился, футболисту диагностировано сотрясение мозга. В данный момент о сроках восстановления защитника ничего не известно», — цитирует Мендеша ТАСС.

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Встреча между ЦСКА и «Ромой», которая прошла в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 12-й минуте Фернандес получил травму после столкновения с защитником итальянского клуба Александром Коларовым. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Фернандес выбыл до конца года.