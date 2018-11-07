Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов может стать помощником главы Дагестана Владимира Васильева, сообщает ТАСС.

Предложение стать помощником главы сделал спортсмену сам Васильев. Нурмагомедов подтвердил эту информацию и рассказал, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече.

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«Да, но это мы будем обсуждать при следующей встрече, которая у нас скоро будет», - сказал Нурмагомедов.

Также Нурмагомедов получил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», который является высшей наградой республики. Его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов удостоен медали «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан».

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов удостоен высшей награды Дагестана.