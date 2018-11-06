Джокович в финале с Хачановым болел гриппом

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что подходит к Итоговому турниру Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) не в лучшей физической форме, сообщает «Советский спорт».

«Я немного побаиваюсь за свое здоровье. С начала прошлой недели меня беспокоило что-то вроде гриппа. Выздоровление идет медленно, но верно, однако по матчам в Париже стало понятно, что восстанавливать энергию в таких условиях непросто.

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Не думаю, что из-за этого я пытался как-то сократить длительность розыгрышей в последних матчах. Я не играю «серв энд воллей» моя игра базируется на перестрелке с задней линии. Тем не менее, на длительные розыгрыши у меня уходило больше сил и энергии, это правда. Думаю, я справлюсь со всеми проблемами и подойду к Итоговому турниру в хороших кондициях», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что Куницын рассказал о важности победы Хачанова над Джоковичем.