В IBU обсудили восстановление Союза биатлонистов России в правах

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) на своем заседании обсудил, каким критериям необходимо следовать Союзу биатлонистов России (СБР), что получить восстановление в правах, передает ТАСС.

СБР ограничили в правах в декабре 2017 года из-за того, что российские спортсмены нарушили антидопинговые правила.

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Следствием этого решения стало то, что союз был лишен права голоса на конгрессе, а также СБР не мог предлагать своих кандидатов на руководящие посты IBU. Также из-за ограничения в правах Россия не могла проводить международные соревнования.

7 сентября конгресс IBU отказал СБР в восстановлении полноправного членства. Окончательные критерии, а также шаги, которые должен принять Союз для восстановления, будут обсуждаться в Москве с руководством СБР в ноябре.

Ранее МОК возобновил финансирование союза биатлонистов.