Ибрагимович назвал Английскую премьер-лигу переоцененной

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, проведший полтора сезона в английском «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (АПЛ), заявил, что сила чемпионата Англии часто переоценивается, сообщает «Советский спорт».

«У меня была долгая карьера еще до того, как я переехал в Англию — разные страны, разные клубы.

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Люди говорили: «Тебе не нужно ехать в Англию, потому что там ты провалишься». Все были против этого. И что? Это мотивировало меня. Это дало мне адреналин.

Мне понравилась Премьер-Лига. Я нашел ее очень мотивирующей и увлекательной. Она получает много внимания, хотя я думаю, что ее качество немного переоценено — то, что касается технической части, силы индивидуальностей. Но ритм там высок. Даже если ты лучший, ты не преуспеешь, если не сможешь справиться с ритмом и темпом, которые там очень высоки.

Как я уже говорил, когда был в Англии, им повезло, что я не пришел туда десять лет назад, потому что, если я сделал то, что сделал, в 35 лет, представьте себе, что было бы, будь мне 25. Тогда это была бы другая история», — цитирует Ибрагимовича FourFourTwo.

Ранее «Милан» предложил Ибрагимовичу полугодичный контракт до конца сезона.