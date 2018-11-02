Нападающий «Кэпиталз» Овечкин оформил десятый гол в новом сезоне
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр овечкин оформил десятый гол в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Форвард исполнил дубль в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс». Эти шайбы — 9-ая и 10-ая в новом сезоне.
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Матч проходит в ночь на 2 ноября. На момент второго тайма счет встречи — 3:4 в пользу американского клуба.
Ранее защитник американского «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич высказался относительно поражения в матче NHL Global Games 2018 с канадским «Виннипег Джетс».
Kuzy and Ovi working their usual magic to get one back!— Washington Capitals (@Capitals) 2 ноября 2018 г.
Habs still lead 3-2 #CapsHabs #ALLCAPS pic.twitter.com/NnniRcVMoM