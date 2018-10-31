Менеджер Хабиба Нурмагомедова хочет получить за поединок спортсмена $50-100 млн

Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил о том, что его не интересуют бои, которые не принесут прибыль, передает «Советский спорт».

Он не хочет, чтобы Нурмагомедов проводил поединки с возможными претендентами на титул.

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«Хабиб стал мировой суперзвездой. Он встречается с Путиным, Эрдоганом, а второй парень торгует алкоголем в ларьке. Они будто с разных планет. Пусть продолжает заниматься своими делами.

Я действительно хотел видеть, как Макгрегор будет давиться собственной кровью после всего, что он наговорил.

Аскрен, Вудли. Никто из них даже не дотронется до Хабиба. Меня не беспокоят претенденты, мне нужен тот, кто принесёт нам $50-100 миллионов. Аскрен и Вудли не принесут и $100 тыс», — приводит слова агента TMZ.

Ранее боец UFC оценил шансы проведения боя Хабиб Нурмагомедов — Флойд Мейвейзер.