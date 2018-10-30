Туктамышева сравнила Медведеву и Загитову с делящими кусок мяса котятами

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева иронично высказалась о противостоянии между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, передает «Советский спорт».

В своем твиттере 21-летняя Туктамышева опубликовала gif-анимацию, на которой два котенка делят кусок мяса, а третий ест этот же кусок посередине.

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«Пусть весь мир наблюдает за противостоянием между Медведевой и Загитовой. Я же буду этим котом посередине, наслаждаясь каждой секундой», — написала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Туктамышева разделась до нижнего белья после победы на Skate Canada.