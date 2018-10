Туктамышева сравнила Медведеву и Загитову с делящими кусок мяса котятами

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева иронично высказалась о противостоянии между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, передает «Советский спорт».

В своем твиттере 21-летняя Туктамышева опубликовала gif-анимацию, на которой два котенка делят кусок мяса, а третий ест этот же кусок посередине.

«Пусть весь мир наблюдает за противостоянием между Медведевой и Загитовой. Я же буду этим котом посередине, наслаждаясь каждой секундой», — написала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Туктамышева разделась до нижнего белья после победы на Skate Canada.

Let the world watch battle between Medvedeva and Zagitova. Me? I'll be that middle cat enjoying every second pic.twitter.com/RG6KrSk5kv