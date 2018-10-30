Черчесов стал лауреатом международной премии за спортивные достижения

Станислав Черчесов на церемонии вручения наград ФИФА FIFA
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал лауреатом международной премии «Arctic Awards», сообщает «Советский спорт».

По словам пресс-службы национальной команды, наставник получил награду в специальной номинации — «За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».

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Официальная церемония награждения пройдет 1 декабря, но Черчесову вручат награду досрочно, так как он будет находиться в Дублине на жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Ранее сообщалось, что российский тренер намерен сосредоточиться на работе в сборной, хоть и считается одним из кандидатов на пост наставника московского «Спартака».