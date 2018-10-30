Черчесов стал лауреатом международной премии за спортивные достижения
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал лауреатом международной премии «Arctic Awards», сообщает «Советский спорт».
По словам пресс-службы национальной команды, наставник получил награду в специальной номинации — «За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».
Официальная церемония награждения пройдет 1 декабря, но Черчесову вручат награду досрочно, так как он будет находиться в Дублине на жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Ранее сообщалось, что российский тренер намерен сосредоточиться на работе в сборной, хоть и считается одним из кандидатов на пост наставника московского «Спартака».
Главному тренеру национальной сборной России по футболу Станиславу Черчесову присуждена премия "Arctic Awards" в специальной номинации "За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения"! ��— Сборная России (@TeamRussia) 30 октября 2018 г.
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