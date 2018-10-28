Хет-трик Суареса помог «Барселоне» разгромить «Реал»

«Барселона» нанесла разгромное поражение мадридскому «Реалу» в матче десятого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Луис Суарес, также отличились Филиппе Коутиньо и Артуро Видаль. У гостей мяч забил Марсело.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Серия «Реала» без побед в чемпионате Испании теперь составляет пять матчей.

Испания. Примера. 10-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Реал» (Мадрид) — 5:1

Голы: 1:0 --Коутиньо, 11; 2:0 — Суарес, 30; 2:1 — Марсело, 50; 3:1 — Суарес, 75; 4:1 — Суарес, 83; 5:1 — Видаль, 87